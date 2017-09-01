德州博蒙特斷水 黑鷹直升機助病患轉院中央社 (2017-09-01 11:46)
（中央社美國溫尼31日綜合外電報導）美國德州城鎮博蒙特（Beaumont）的供水系統因颶風哈維（Harvey）中斷，當地一家大醫院今天被迫撤離病患，由軍方黑鷹直升機把加護病房病患轉送至安全地點。
法新社報導，博蒙特的東南德州浸信會醫院（Baptist Hospitals of Southeast Texas）宣布關閉並疏散人員；人口約12萬人的博蒙特位於休士頓東方175公里，這次遭遇嚴重洪災。
院方在一項聲明中宣布：「由於全市性的服務匱乏，我們除停止包括急診在內的全部醫療服務外，別無選擇，且得即刻執行。由於本市的抽水機故障，將現有病患轉至其他急診設施，對他們最為有利。」
到午夜仍有近200名病患在醫院中，東南德州浸信會醫院發言人浦爾（Mary Poole）告訴美國有線電視新聞網（CNN），稱醫院開始以直升機撤離加護病房病患。院方已讓部分病患出院，並開始以直升機撤離加護病房病患。
浦爾表示，病患由軍方黑鷹直升機和來自附近的赫曼（Memorial Hermann）紀念醫學中心直升機及巴士撤離，還有很多其他病患也需轉院。
醫院原本打算靠發電機和許多備妥的食物及瓶裝水撐過颶風及後續狀況，但他們沒料到博蒙特市會供水中斷。浦爾表示，停水對他們而言真的是致命一擊。
美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）表示，有關單位正在追查博蒙特的故障供水系統，並在淹水區域展開餐點及瓶裝水分發。（譯者：中央社陳亦偉）1060901
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Seven Star 七星級6合1全能活力健腹器(SU-290)
- 巴塞隆納─W3型90+D+W5型60衣櫥置物櫃
- E.BOREL 依波路 布拉克系列機械腕錶-銀白x雙色/28mm/
- 【MICHAEL KORS】洞洞防刮皮革拉鍊萬用長夾(黑色/附提把)
- 【床的世界】美國首品名床柏克萊Berkeley雙人加大兩線獨立
- Karim Rashid紅藍花設計元素系列~夫婦碗禮盒
- 【凱蕾絲帝】~多功能記憶聚合三折床墊-雙人
- 【CARTELO卡帝樂鱷魚】ZXC7103300757男鞋春秋季男士休閒鞋
- XTERRA SB3.5 斜躺式健身車 (白)
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*30 (cm)2.5cm背空
李在鎔獲刑三星「後繼無人」業內:影響公司戰略【北京新浪網】
華人女子美容院隆胸昏迷 醫界吁監管無資質機構【北京新浪網】
美墨邊境牆計劃向前推進 未來幾周將建模型【北京新浪網】
印度學者：儘管有分歧 但中印世界觀一致【北京新浪網】
美93歲婦捐2200萬美元給德動物園【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多