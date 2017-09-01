（中央社美國溫尼31日綜合外電報導）美國德州城鎮博蒙特（Beaumont）的供水系統因颶風哈維（Harvey）中斷，當地一家大醫院今天被迫撤離病患，由軍方黑鷹直升機把加護病房病患轉送至安全地點。



法新社報導，博蒙特的東南德州浸信會醫院（Baptist Hospitals of Southeast Texas）宣布關閉並疏散人員；人口約12萬人的博蒙特位於休士頓東方175公里，這次遭遇嚴重洪災。



院方在一項聲明中宣布：「由於全市性的服務匱乏，我們除停止包括急診在內的全部醫療服務外，別無選擇，且得即刻執行。由於本市的抽水機故障，將現有病患轉至其他急診設施，對他們最為有利。」



到午夜仍有近200名病患在醫院中，東南德州浸信會醫院發言人浦爾（Mary Poole）告訴美國有線電視新聞網（CNN），稱醫院開始以直升機撤離加護病房病患。院方已讓部分病患出院，並開始以直升機撤離加護病房病患。



浦爾表示，病患由軍方黑鷹直升機和來自附近的赫曼（Memorial Hermann）紀念醫學中心直升機及巴士撤離，還有很多其他病患也需轉院。



醫院原本打算靠發電機和許多備妥的食物及瓶裝水撐過颶風及後續狀況，但他們沒料到博蒙特市會供水中斷。浦爾表示，停水對他們而言真的是致命一擊。



美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）表示，有關單位正在追查博蒙特的故障供水系統，並在淹水區域展開餐點及瓶裝水分發。（譯者：中央社陳亦偉）1060901