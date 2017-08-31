網傳高雄中寮隧道恐崩塌 高公局否認中央社 (2017-08-31 19:10)
（中央社記者張榮祥台南31日電）網傳高雄市國道3號田寮路段中寮隧道有崩塌可能，國道高速公路局南區工程處長李懷淵今天在說明會上鄭重否認，他指出，中寮隧道仍在安全範圍，行車安全無虞。
南區工程處今天下午5時在台南市東區召開說明會，請民眾勿聽信或散布謠言，李懷淵指出，國3田寮路段中寮隧道自民國89年通車後，被發現有不斷位移的情形，高公局持續調查監測。
他說，高公局依監測結果，辦理中寮隧道結構改善及縱向路面平整度調整，改善後結構體仍在安全範圍。
目前，高公局在中寮隧道北側施工，完工後，隧道將縮減70公尺，北側500公尺長的高架橋將成為路堤。1060831
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