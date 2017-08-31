（中央社記者陳葦庭台北31日電）交通部今天公告9月實施新措施，其中吸毒駕車違規罰鍰最高額可處9萬元，另外，遊覽車也得全面裝置GPS設備及車輛監控管理系統，否則可被罰9000元到9萬元。



9月1日有多項交通新制上路，交通部今天以新聞稿公告9月實施新措施，包括提高吸毒駕車違規罰鍰、放寬計程車可使用四門以上小客車、遊覽車強制加裝GPS設備、調整南迴線部分列車時刻。



根據交通部公告，有鑑於駕駛人吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似的管制藥品嚴重危害交通安全，因此修法提高吸毒駕車違規罰鍰，按最高額9萬元處罰；另外，為便利旅客，路政司也放寬計程車型可使用四門以上轎式、旅行式或廂式小客車。



另外，9月1日開始，遊覽車應裝置具有全球衛星定位功能系統設備（GPS設備）及設置營運車輛監控管理系統。根據公路總局統計，截至昨天為止，全台1萬6374輛遊覽車中，尚有601輛尚未完成裝設，若明天仍未加裝GPS，最嚴重將可處9000到9萬元罰鍰。



配合台鐵南迴鐵路電氣化，交通部台鐵局今天也公告，9月6日起調整南迴線部分列車時刻，9月6日至108年6月30日逢週一至週四、週六晚間7時起到隔天清晨6時停止晚間列車，此時段的鐵露客運改採公路客運替代運輸。1060831