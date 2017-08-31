（中央社記者陳葦庭台北31日電）熱帶性低氣壓外圍雲系影響，氣象局今天發布豪雨特報，晚間到明天宜蘭山區有局部大雨或豪雨發生機率，宜蘭地區、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。



中央氣象局豪雨特報警戒縣市包括宜蘭縣；大雨特報警戒縣市包括台東縣和屏東縣。



根據氣象局觀測，過去24小時，宜蘭縣大同鄉水保局寒溪測站已經累積約93.5毫米雨量，降雨持續中。1060831