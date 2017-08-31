因應台灣高鐵公司從10月3日起，從高雄左營站發車北上時間將提早至5時50分，並增停雲林、彰化二站，桃園大眾捷運公司也將提供整點班車，快速銜接高鐵桃園站到機場動線。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年8月31日