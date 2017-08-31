高鐵北上提早 機捷將提供整點班車中央社 (2017-08-31 18:50)
因應台灣高鐵公司從10月3日起，從高雄左營站發車北上時間將提早至5時50分，並增停雲林、彰化二站，桃園大眾捷運公司也將提供整點班車，快速銜接高鐵桃園站到機場動線。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年8月31日
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