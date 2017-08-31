文／MOOK景點家吳品萱整理報導



BonBon Sweet店面位於清大附設實驗小學旁，純白色系門面，大片落地透明玻璃窗，簡約明亮的設計讓整體空間十分乾淨。店外還有一片絕美的大理石牆，讓不少人來這裡都會在這裡拍上幾張成為人氣打卡背景。

美麗的大理石還沒吃就先拍不完了!(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

美麗的大理石還沒吃就先拍不完了!(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

琳瑯滿目的甜食包含馬卡龍、招牌千層蛋糕，每一個都讓人不想錯過，使用特殊的六角形大理石花紋盤子盛裝甜點，馬上就擄獲了許多女孩的心，不論視覺或味覺上都超滿足!

每一項甜點都超精美宛如藝術品。(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

每一項甜點都超精美宛如藝術品。(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

馬卡龍為店裡人氣商品。(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

馬卡龍為店裡人氣商品。(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

若是無法到此一訪的人，也可以團購店家的千層蛋糕，用大理石盒子裝，典雅又有質感，光看就捨不得吃啊。

招牌千層蛋糕光看就讓人流口水。(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

招牌千層蛋糕光看就讓人流口水。(圖 / BonBon Sweet Dessert&Coffee)

下次有機會到新竹記得來品嚐美味的甜點，拍拍這片絕美的大理石牆。





【Info】

BonBon Sweet Dessert&Coffee

地址：新竹市四維路49號

電話：03-5259000

時間 : 11:00-21:00





人氣打卡大理石牆 甜密告白飲料引話題

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