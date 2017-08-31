IG蛋糕美照流口水 三大韓式豆沙擠花蛋糕MOOK景點家 (2017-08-31 16:14)
文／MOOK景點家陳玟霖整理報導
近年來花朵裝飾的蛋糕非常受歡迎，尤其又以「韓式豆沙擠花」最受青睞，時常在熱門IG打卡中登場。跟傳統奶油擠花不同，豆沙擠花顧名思義就是使用豆沙當作材料，吃起來較不膩口，質地偏硬，花型更立體，能讓各式花朵栩栩如生地呈現。
MYRA工作室的創辦人因為當初母親吃到他親手做的蛋糕而露出開心的笑容，領略到「甜點可以為人帶來幸福」，雖然之後母親去世，但能透過甜點來傳遞幸福的心情沒有變過。為了讓客人吃得安心且領略到一樣的道理，MYRA的蛋糕盡可能使用天然材料，無添加防腐劑、化工成分等，感受幸福的同時也不會對身體造成負擔。
【Info】
MYRA
地址：台北市大安區建國南路二段334巷10號
Yumiko’s Cake是由Yumiko老師所創辦，學習甜點烘焙已近15年的Yumiko老師，早期醉心於日本和菓子與歐式蛋糕製作，而後開始學習西洋花藝技巧，將歐式浪漫、日式優雅、韓式精緻完美融入蛋糕裡，創造出如藝術品般美麗的蛋糕。
【Info】
Yumiko’s cake
地址：新北市板橋區南雅南路二段120號
沐沐Moo Moo Bakery除了提供美麗又清新的豆沙擠花蛋糕以外也有小型的杯子蛋糕擠花等等商品，除此之外也在全台各縣市有開課教學，想體驗豆沙擠花完成自己美麗作品的大家也不用再羨慕別人，自己親手做的更有感覺。
【Info】
沐沐Moo Moo Bakery
地址：每次課程地點不一，詳情請見粉絲專業
現在，趁著空閒的時間，親自體驗一下豆沙擠花的手法，也將自己做成的完美蛋糕帶回家，分享給自己重視的對象吧！
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16204
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