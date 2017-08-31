玻璃建築夢幻閃耀 台中七大夜景聖地MOOK景點家 (2017-08-31 17:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台中地區觀光資源多元又豐富，從濱海的濕地絕景、高山千變萬化的農場、到都市美麗工程造景，都令人驚艷不已。以下要推薦的是台中六個夜景聖地，浪漫的氛圍不僅情侶喜歡前往，攝影玩家也常去朝聖取景。
1. 大坑九號步道
位在大坑風景區內的登山步道，是許多遊客休閒的好去處，白天可以眺望都會美景，傍晚有壯麗的夕陽，入夜後更是迷人閃爍，也因此有人稱這裡是台中的陽明山、後花園等。
2. 鰲峰山觀景台
鰲峰山觀景台是台中熱門的賞夜景聖地，視野開闊，可將都市的夜景盡收眼底，景觀台也設置了座椅，相當適合來此地休憩、賞景、拍照。
3. 康橋河濱
興大康橋的水岸越夜越美麗，不僅許多遊客喜歡前來漫步賞景，也吸引許多攝影玩家前來拍照，唯美的河畔是台中難得的寧靜之美。
4. 秋紅谷廣場
秋紅谷是七期重劃區內的大型滯洪池公園，美麗的藍水綠地已是台中的約會聖地，夜晚總是繽紛閃耀，是一座值得一去的綠地景觀公園。
5. 大坑情人橋
粉紅浪漫的大坑情人橋，圓鋼管建成斜拱式的形狀十分獨特，側看像一支巨型豎琴，呈現出動態美感。入夜後更是充滿浪漫氛圍，許多遊客都爭相朝聖取景。
6. 綠朵休閒農場
開幕不久的綠朵休閒農場，是台中新爆紅的夜景景點，純白的建築外觀與流線的結構，坐落在一片綠地當中顯得格外亮眼；夜幕降臨時，綠朵變身唯美的發光體，還可以欣賞都市的百萬夜景。
7. 國立自然科學博物館
台中科博館是台中寓教於樂的旅遊熱門景點，植物園有一座外觀宛如仿中國式建築的熱帶雨林玻璃溫室，造型獨特搶眼，入夜後更像是一座發光寶盒，繽紛閃爍。
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