「探索王子號VR」體驗水下考古 感受百年商船風華台灣好新聞報 (2017-08-31 15:42)
記者黃村杉／新北報導
十三行博物館自去年11月率先全臺博物館推出水下考古虛擬實境(VR)後，大受好評，陸續於今年4月推出海洋冒險VR，場場爆滿。為回饋民眾9/1再度推出「探索王子號」VR，讓民眾體驗。體驗時間從10:00至12:00及13:00-16:45止，可憑門票或免票證明入場，採現場報名，額滿為止。
館長陳春蘭指出，「王子號」是英國博哈拉號商輪，傳說曾經打撈出大量的金銀幣而相當著名。此次全新製作的「探索王子號」VR，內容相當逼真與精采，可讓民眾不用下水即可潛入王子號的船長室、球員休息室和頭等艙，體驗水下考古的樂趣與感受百年商船的風華。
陳春蘭表示，王子號1892年從上海出發，船上載有墨西哥銀幣、絲、茶葉和香港板球代表隊隊員，預計返回英國，途中因颱風在澎湖姑婆嶼附近觸礁沉沒，此船難事件引發全球關注，之後英國也捐款在澎湖姑婆嶼興建紀念碑，而這艘沉船在2015年被列冊追蹤為臺灣重要水下文化資產。
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