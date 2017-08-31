高鐵北上提早 機捷提供整點班車中央社 (2017-08-31 17:22)
（中央社記者邱俊欽桃園31日電）因應台灣高鐵公司從10月3日起，從高雄左營站發車北上時間將提早至5時50 分，並增停雲林、彰化二站，桃園大眾捷運公司也將提供整點班車，快速銜接高鐵桃園站到機場動線。
台灣高鐵公司今天發布新聞稿指出，為加強服務中、南部旅客清晨搭機出國或北上商務洽公需求，10月3日起，原每日清晨6時自左營站發車的車次編號200北上列車，將提前至5時50分發車，除增加停靠雲林、彰化二站外，並調整車次編號為300。
對此，桃園大眾捷運公司也發布訊息指出，將全力配合人力調度，提供安全整點的班車，服務早班機的旅客。
桃園捷運公司表示，為了讓出國旅客早點出門，還能悠哉從容的享用早餐、逛逛機場免稅商店，中南部北上旅客在上午7時26分抵達高鐵桃園站後，只要快速轉乘機場捷運，大約在8時6分就能抵達桃園國際機場第二航廈站，相信這項銜接，能提供更完善、快速的服務。
桃園捷運公司表示，機捷從開通以來旅客量日益成長，10月3日起若再加入雲林、彰化北上旅客，必定能再帶動機場捷運的另一波運量。1060831
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