台南大員皇冠假日酒店

【旅遊經 洪書瑱報導】

酒店慶開幕 住房優惠36折

假日餐券加價199龍蝦吃到飽

台南大員皇冠假日酒店於明(9月1日) 正式營運，為歡慶開幕，將參與舉行首波活動！飯店在試營運階段，位於一樓的「元素自助餐廳」每到試菜期間，就吸引不少街坊鄰居聞香而至，故首波活動以自助餐廳為主軸，在明(9月1日)至4日在成功大學「光復校區-中正堂」所舉行的「2017台南成大國際旅展」中，推出慶開幕優惠！

「台南大員皇冠假日酒店」位於台南安平地區，擁得天獨厚的絕佳位置，坐落在鹽水溪出海口南岸，緊鄰13公頃的湖濱水鳥公園、正對著海陸域總面積達39,310公頃的台江國家公園，有無敵海景與生態綠廊，不僅生態資源豐富之外，安平夕照第一美景也近在咫尺，讓122間景觀客房成了最大賣點。







台南大員皇冠假日酒店 開幕優惠住房-豪華客房館內共有231間舒適客房、家庭房及套房，每房有12坪至55坪的空間，採現代時尚設計的風格，精選英國皇室認證御用的斯林百蘭名床、多款安睡枕頭可選、USB充電插座、50吋電視，與乾濕分離的衛浴設備，其備品為義大利貝佳斯SPA美膚名牌的沐浴用品！

為迎慶開幕活動，即日起開放10月底訂房，原價NT＄12,056起的雙人客房，均優惠價為NT＄4,260(已含10%服務費)，折扣高達36折！另外，「元素自助餐」於1日至3日座席早被預訂近8成滿，為歡慶酒店開幕，元素餐廳推出慶開幕最優惠元素自助式平日晚餐券每張NT＄980(原價NT＄1,078)，買6張送1張，買10張送2張，優惠高達76折，並在假日時段推出「龍蝦吃到飽」，使用餐券每張加價NT＄199，就能享用到價值NT＄1,408龍蝦饗宴！





元素餐廳元素餐廳海鮮塔元素餐廳位於台南大員皇冠假日酒店一樓，211座位數，結合時尚與摩登的用餐空間，讓人一進來就徜徉在輕鬆舒適的氛圍當中。開放式廚房、現點現做、菜色精緻多樣，中式、西式、日式等250道美味兼具創意的多國料理！行政總主廚周烈成與蔡明德主廚聯手開立菜單，於晚餐時段特別推出龍蝦與牛排的極致雙饗宴，同時可享現蒸波士頓龍蝦在嘴中爆開的鮮甜海味，以及碳烤肋眼牛排外酥內嫩的多汁風味，海陸鮮味霸氣登場。也提醒民眾，餐後的甜點吧可不要輕易錯過，甜點由西點主廚劉靖晟精心製作，劉主廚多次參加國際賽事皆有優異的表現，舉凡拉糖藝術獲金牌、台灣蛋糕協會巧克力工藝比賽冠軍、東京蛋糕展巧克力工藝等皆獲得金賞獎等，可說是「戰功彪炳」！

圖片：台南大員皇冠假日酒店提供