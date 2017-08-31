中秋節新玩法__海上賞月光(圖＼蘇帆基金會提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】



知名旅遊網站Tripadvisor評選全亞洲親子飯店，今(2017)年由翰品酒店花蓮榮獲第一名！而中秋節為全家團圓的時刻，飯店在今年獨創在太平洋中央賞月吃月餅的行程，活動時間為中秋節當日10月4日(三)，下午2點啟程，至9點結束！民眾可從太平洋之中，賞月感受不一樣的中秋氛圍！

花蓮在春夏秋三季都有相當頻繁的獨木舟航行，但大多數獨木舟活動都在白天進行，尚未有在夜間航行的活動，今(2017)年中秋節，翰品酒店花蓮與蘇帆海洋基金會獨家合作，推出夜划獨木舟賞月住房專案。活動地點位於花蓮縣壽豐鄉鹽寮村148號。



中秋節新玩法__海上賞月光(圖＼蘇帆基金會提供)中秋節新玩法__海上賞月光(圖＼蘇帆基金會提供)

行程於下午14:00先前往蘇帆基金會私人海灘進行行程說明和教育訓練，亦可下海海泳、吃由翰品主廚提供餅皮的手工窯烤的現做Pizza，傍晚在教練的引導下划獨木舟出海，在太平洋打造浮台，四周綁著獨木舟，遊客即可上浮台自由玩水，愜意享受在海中央吃月餅、剝柚子、喝啤酒等月亮上升，中秋節的晚上在太平洋環抱下等待月亮從海面升起的月光海，擺脫以往只有在陸地上烤肉一貫的中秋過節活動。



翰品酒店花蓮客房（圖雲朗觀光集團提供)

翰品酒店花蓮表示，相關活動兩人成行（限12歲以上，成人加價＄2,888），入住翰品每房＄5,998+10%，並附贈自助式早餐，專案目前正限量搶購，只有10間房，限額20位參與！



