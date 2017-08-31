國聖港燈塔

【旅遊經 洪書瑱報導】



「Light up Taiwan臺灣燈塔極點慢旅」為2017臺灣自行車節五大主軸系列活動之一，其中「極西點-國聖港燈塔」騎遊、挑戰及南雙塔超級挑戰即將在9月16日(六)在台南市七股區臺灣鹽博物館登場！



臺灣鹽博物館經營管理業者，總經理曾耀民表示，臺灣鹽博物館興建主要目的是保存臺灣數百年的鹽業文化資產。「鹽」為鹽工汗水與淚水的結晶，鹽堆狀的外觀造型格外有特色，遠望感覺就像兩座白色金字塔矗立在鹽田裡。在臺灣鹽博物館讓「鹽」能「看」得到、「聽」得到、「摸」得到、「吃」得到、「喝」得到、「玩」得到等全感體驗。

雲嘉南管理處副處長洪肇昌表示，雲嘉南濱海地區除了七股鹽田、臺灣鹽業史的在地情懷之外，七股也是臺灣的極西之地！此次活動的短距離「騎遊」活動，將帶著自行車騎士輕鬆的造訪臺灣極西點-國聖港燈塔。



國聖港燈塔又稱為「七股燈塔」，塔高32.7公尺，原設立於網仔寮汕，但因海岸地形變遷及颱風吹襲造成倒塌，於民國59年移至頂頭額汕重建。猶如鐵塔般的外型，屹立於臺灣本島極西點尖仔尾附近守護著出海漁民，也成為臺灣海峽上往來航行的一盞明燈。從國聖港的沒落到國聖港燈塔的遷建，以及國聖港燈塔以簡單的鐵塔造型佇立於黃金沙丘之中，好像在述說著，台南七股這塊曾經被稱為「鹽分地帶」的土地，在嚴酷的自然條件下，見證著了鹽場生活與時光的流逝。

系列活動依挑戰難易，包括騎遊、挑戰以及南雙塔等三種不一的路線。騎遊活動「燈峰造極西遊記」路線，從臺灣鹽博物館出發，沿途經過龍山宮、六孔碼頭、黑面琵鷺生態展示館，到達國聖港燈塔折返回臺灣鹽博物館，約36公里，輕鬆逍遙的騎遊於海陸之間；挑戰──「西南低地挑戰」路線，從臺灣鹽博物館出發，往北門水晶教堂，沿途經過174縣道、台19線、西港、173縣道、173甲、176縣道，返回臺灣鹽博物館，全程約64公里，挑戰西南臺灣的豔陽與夏季季風。



另外，超級挑戰活動「國聖港燈塔~鵝鑾鼻南雙塔挑戰」路線，從臺灣鹽博物館，沿途經過龍山宮、海寮碼頭、六孔碼頭、黑面琵鷺生態展示館、國聖港燈塔，由台17線往南到鵝鑾鼻燈塔，全程約200公里。將從臺灣的最西端一路騎到最南端，沿著南臺灣的海岸，向國境之南挺進到達墾丁鵝鑾鼻燈塔。這段路也為南臺灣整個海岸景觀的巡禮！

騎遊及挑戰活動完成騎乘回到終點臺灣鹽博物館，現場備有表演與在地美食等待著眾車友們。各路線限制人數分別為 36km騎遊組300 人，64km挑戰組500 人， 200km超級挑戰組300 人！





相關訊息請至活動網站(http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2564)報名及查詢。

另外，喜歡騎乘自行車的民眾請注意，6月1日起至2018年5月31日止，相關單位還有推出了「Light Up Taiwan 臺灣燈塔.極點慢旅」完騎認證活動。活動期間內，至臺灣四極點燈塔騎乘自行車旅遊並留下紀錄者，不管是與一塔、雙塔、三塔或四塔，皆可獲得電子紀念證書。相關訊息請至極點慢旅活動網站(http://lightuptw.cyclist.org.tw/)查詢！





圖片：雲嘉南管理處提供