觀光局借問站年底4百處 藝人愷樂代言中央社 (2017-08-31 16:20)
（中央社記者陳葦庭台北31日電）提升台灣旅遊環境，交通部觀光局廣設「借問站」，並邀請藝人愷樂擔任年度代言人，觀光局主任秘書林坤源今天說，年底前借問站將由現有346處增加到400處據點。
交通部觀光局推動友善旅遊服務再升級，邀請藝人愷樂擔任觀光局借問站年度代言人，並推出全新宣傳影片，帶領大眾體驗借問站的旅遊服務，即使人生地不熟，也能一問解千愁。
觀光局主任秘書林坤源今天出席記者會時表示，旅客到外地玩，最常面臨的問題包括附近有什麼特色小吃、應該要搭什麼車、找廁所、需要WIFI服務...等。為了讓旅客玩台灣更便利，借問站現有346處，預定今年底前將達到400個據點，幫助更多人遊台灣。
觀光局新聞稿中也表示，第三屆最佳借問站票選活動將於9月登場，10月31日以前民眾只要上網幫借問站的站長投票按讚，就有機會獲得精美好禮，詳情可上觀光局借問站官方網站查詢。1060831
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