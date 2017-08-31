文／MOOK景點家編輯部整理報導



台南古都瀰漫著濃厚的歷史風情，也因此帶出豐富的人文氣息，隨著文藝風潮興起，府城深厚的文化內涵也跟著蓬勃發展。以下推選台南六間特色旅店，每間皆有各自不同的風格，讓國內外遊客都能感受到台南的藝術氛圍。

有方公寓 (圖／有方公寓)

有方公寓 (圖／有方公寓)

1. 有方公寓 – 台式老宅結合法式優雅

有方公寓 (圖／有方公寓)

有方公寓 (圖／有方公寓)

隱身在台南市區的巷弄內，有一道藍色大門通往充滿法式氣氛的台式老宅。「有方公寓」改造一般的公寓老屋，混合了簡化的法式元素，再添加現在巴黎人喜愛的紐約Loft風，和些許60年代的歐式復古，打造穿梭台南與歐洲的公寓住宅。

有方公寓 (圖／有方公寓)

有方公寓 (圖／有方公寓)

2. 謝宅 – 穿越台南懷舊時光

謝宅 (圖／謝宅)

謝宅 (圖／謝宅)

位在台南沒落的西市場內，在穿越過去的繁華遺跡後，可以看見一棟散發新生命的老屋。「謝宅」將老房改建，保留了原始的樣貌，點綴現代化的設計元素，用生活、建築、美食來帶旅客融入台南的在地風情。

謝宅 (圖／謝宅)

謝宅 (圖／謝宅)

3. 看見。綠 俬旅 – 住進夢幻花園

看見。綠 俬旅 (圖／看見。綠 俬旅)

看見。綠 俬旅 (圖／看見。綠 俬旅)

台南市區內的「看見。綠 俬旅」是以乾燥花為主題的民宿，一走進彷彿置身在夢幻的森林花園，店內瀰漫著花卉藝術與森林芬芳，不僅能療癒身心，還能放鬆心情。業主希望將植栽與花藝帶入老房子空間，為旅人打造有溫度的俬旅，看見自然的美麗。

看見。綠 俬旅 (圖／看見。綠 俬旅)

看見。綠 俬旅 (圖／看見。綠 俬旅)

4. 毛屋 – 清水模詩意之美

毛屋 (圖／毛屋)

毛屋 (圖／毛屋)

出自台南清水模設計大師之手，位在漁光島上的「毛屋」透過這棟旅店，傳達建築家的夢想給旅客們。經典的冷調清水模空間，搭配暖色系的原木與綠色植栽，緩和了生冷的氣氛，大片的玻璃設計，讓陽光與綠意都帶進室內，十分具設計感的旅宿。

毛屋 (圖／毛屋)

毛屋 (圖／毛屋)

5. 正興咖啡館 – 咖啡館也是旅店

正興咖啡館 (圖／正興咖啡館)

正興咖啡館 (圖／正興咖啡館)

位在熱鬧的正興街與國華街交叉口的公寓式民宅「正興咖啡館」，既是咖啡館也是旅舍，用咖啡與懷舊氛圍帶給旅人台南的慢活，體驗在地人的人文風情與細膩品味。

正興咖啡館 (圖／正興咖啡館)

正興咖啡館 (圖／正興咖啡館)

6. 快活慢行 Hiihub – 旅人交流空間

快活慢行 Hiihub (圖／快活慢行 Hiihub)

快活慢行 Hiihub (圖／快活慢行 Hiihub)

快活慢行 Hiihub (圖／快活慢行 Hiihub)

快活慢行 Hiihub (圖／快活慢行 Hiihub)

坐落在藍晒圖文創園區旁的「快活慢行」，打造一處供旅人交流的平台與空間，呼應文創園區的精神與元素，集結食衣住行並串聯連藝術工作者與旅客，創造多元的快活體驗。



台南浪漫純白玻璃屋！泡溫泉賞美景超放鬆

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