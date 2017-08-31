圖說:「Hita I Hanom, 我們都是水」關島博物館特展 8/31-10/29

欣傳媒 | 綜合報導

【2017年8月31日，台北訊】地球70% 是水，水對我們的影響與重要性，遠遠超乎我們想像！跟台灣一樣被海洋包圍的關島，與水有著非常緊密的連結！關島博物館有個以「水」為主題的展覽從今日開展。取名為「Hita I Hanom, 我們都是水」（Hita I Hanom, We Are Water）的這項展覽是由阿加尼亞人文中心（Humanities Gu＆aring;han）與史密森尼學會巡迴展覽服務共同舉辦，在關島博物館將展出到10/29。

這項展覽源自於史密森尼學會的全國性展覽「水/路」(Water/Ways)，該特展想要帶給參觀者的是在水權與水源長期左右政治與經濟計劃的發展下，帶領大家探究「水」在陸地、殖民地與遷移上對精神與文化的影響，了解水在美國多元社會中是多麼重要的元素，而人類的足智多謀與創意又如何創造保護水資源的新方式，以及重新喚醒人們對自然環境的尊重觀念。

「Hita I Hanom, 我們都是水」特展集結了關島的歷史學家、科學家、藝術家、工程師與多元的社會成員齊聚一堂，共同探討「水」在我們生活中的重要性，同時藉由多元的媒介載具＆mdash;影像、畫作、壁畫、獨木舟模型、古老魚鉤、珊瑚標本與雕塑等等，展示我們與水的聯結。

本次展覽還有一個特別設計，包含關島在內的整個密克羅尼西亞居民共同參與了一個數位影片計劃，參觀者可透過展示間的數位平台選取影片來觀看太平洋島嶼居民針對「水」主題所進行的吟誦、詩作、反思或其他創意表現的呈現。

【活動資訊】

關島博物館展覽入場費：

成人3美元

學生出示學生證者1美元

6歲以下孩童、老人居民、關島博物館會員免費

關島資訊

關島位於馬里亞那群島最南方，面積550平方公里，為密克羅尼西亞地區各島嶼中面積最大者，島上人口約17萬人。關島海灘充滿異國風情，熱帶森林蔥鬱茂密，鮮豔花卉常年盛開，是台灣旅客理想的旅遊地點。旅客前往關島當地可體驗多元活活動，包含各式水上活動如潛水、浮潛、賞鯨等、查莫洛文化、高爾夫、並可享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。

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