



【旅遊經 洪書瑱報導】





出門旅遊，難免會碰到「人生地不熟」的狀況，即使出門前已做了功課，有時還是有些不能預知的狀況！台灣為了發展觀光，交通部觀光局推動友善旅遊服務再升級活動，全台除了各級旅遊服務中心外，在今(2017)年年底，將全台設點將到達近400家「借問站」，並邀請藝人「愷樂」為「借問站」活動的年度代言人，及推出全新宣傳影片！

「借問站」主要是提供在地簡易的旅遊諮詢與資訊服務，同時呼應智慧觀光潮流提供wifi無限上網的便利環境，方便各國自由行來臺旅客上網查詢旅遊資訊。



交通部觀光局表示，設置借問站是期待做為各級旅遊服務中心之延伸服務，除此之外，借問站至2017年底，全台設點將到達近400家，除了作為各級旅遊服務中心延伸，提供簡易旅遊諮詢與資訊服務外，也希望藉由借問站結合在地特色及深入地方巷弄的特點，並推動台灣文化及溫度的深度旅遊。

其中東台灣的花蓮，今年也將新增，包括新增遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場、花蓮家樂福、救國團花蓮學苑、15•概念民宿、壽豐農業生態館及山灣水月景觀溫泉會館等7處「借問站」，全花蓮共計14處。花蓮縣政府為推廣，民眾只要至花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）對微電影按讚、留言並tag兩位朋友，即可參加10月5日抽獎，有機會獲得限量精選純手工木質入耳式耳機乙只。

而交通部觀光局為了鼓勵各地貼心熱情的借問站站長，將於今(2017)年9月舉辦第三屆「最佳借問站票選活動」，號召喜愛旅行的民眾一同票選出心中最佳的借問站！即日起至10月31日止，只要上網幫借問站的站長們投票按讚，就有機會抽中精美好禮，獎項總值超過新臺幣5萬元！

同時，為鼓勵民眾走訪各借問站，也將製作喔熊組長打卡貼紙放置於各借問站中，一共有北、中、南、東區共四種款式，每站限量100份，送給前往借問站的民眾，後續上傳合照及留言至FB粉絲團，可再獲抽獎資格。





相關訊息請至「借問站」活動官網(http://www.taiwan-askme.tw/about)查詢！

圖片：花蓮縣政府提供