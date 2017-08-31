花蓮不只太平洋海景 五大推薦景點一日遊MOOK景點家 (2017-08-31 12:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
花蓮有東海岸絕美的景觀，面向太平洋的壯闊藍海，吸引國內許多觀光客前來。不過除了海景之外，花蓮市也隱藏著許多好玩的地點，下列推選五個位在市區內的特色景點，包括文藝市集、花園城堡、異國老建築到森林步道等，每處都相當值得造訪。
1. 花蓮文化創意產業園區
花蓮文創園區為台灣五大文創園區之一，所在地曾是花蓮酒廠的廠房，有百餘年的歷史。老舊廠房倉庫如今已是優雅俐落的文藝及歷史聚落，空間內容包括展覽、演出、餐飲、特色商品、講座、旅遊資訊等。
佐倉步道位在沙婆礑山東麓，全長約近4公里，海拔高度70至495公尺，鄰近花蓮市西郊，適合全家親子遊玩健行。4公里的步道規劃了4個觀景台，讓遊客能在不同的高度、角度，欣賞花蓮的壯麗風景；沿途自然生態資源豐富，風景秀麗，可以看日出、觀夜景、欣賞滿天星斗。
松園別館是花蓮保留最完整的軍事建築。約西元1942年二戰期間，日軍因制高點的地理優勢，加上松樹的滿天枝葉，在此設立極具隱密性的「兵事部」（軍事指揮中心）。戰敗撤退後，此地荒廢超過50年，直到經費挹注，修繕成為如今的藝文場域空間，來這不僅可以欣賞這棟具有歷史價值的特色建築，也可以在百年老松樹下感受綠蔭的圍繞。
被稱為花蓮西門町的舊鐵道文化商圈，是昔日花東鐵路穿過花蓮市區至海邊火車總站的一段鐵道，全長約1.8公里，從中正路到節約街的舊鐵道，可體驗花蓮的市集門庭若市，各式各樣的創意從路旁湧現，包括藝文活動、市集、小店等。
花蓮的東大門夜市占地廣大，上百家的攤販集結了美食、玩樂、休閒等，四大區域包含了各式各樣的風味小吃，令人驚豔。其中一區的原住民一條街，更是不能錯過的觀光重點，以木竹為建材，洋溢著自然與原始風味，有新鮮現採野菜與炒山豬肉、石板烤肉、小米酒特調等原住民風味餐等。
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