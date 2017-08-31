文／MOOK景點家編輯部整理報導



台北天母商圈瀰漫著舒適的住宅氣氛，完整的都市機能吸引許多遊客前來，就連傳統的菜市場也變身成文青市集。有20多年歲月的士東市場，是天母生活圈的重心之一，在經過今年的翻修後搖身成為國際級的品牌市場，傳統市場也散發出濃濃的文青風，彷彿走進文創設計市集。

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

曾榮獲經濟部認證為四星級的士東市場，與美好關係設計團隊合作，將19家攤商改造成具有設計思維的店家，不僅招牌色調與所販售的商品做搭配，就連裝菜的籃子也特別設計過，顛覆傳統市場的印象，大走文青風。

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

士東市場 (圖／士東市場)

【Info】

士東市場

地址：台北市士林區士東路100號

營業時間：週二至週日一樓07:30 – 19:00、二樓07:30 – 20:00



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