傳統市場變身文青市集 天母商圈時尚新亮點MOOK景點家 (2017-08-31 12:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台北天母商圈瀰漫著舒適的住宅氣氛，完整的都市機能吸引許多遊客前來，就連傳統的菜市場也變身成文青市集。有20多年歲月的士東市場，是天母生活圈的重心之一，在經過今年的翻修後搖身成為國際級的品牌市場，傳統市場也散發出濃濃的文青風，彷彿走進文創設計市集。
士東市場 (圖／士東市場)
士東市場 (圖／士東市場)
士東市場 (圖／士東市場)
曾榮獲經濟部認證為四星級的士東市場，與美好關係設計團隊合作，將19家攤商改造成具有設計思維的店家，不僅招牌色調與所販售的商品做搭配，就連裝菜的籃子也特別設計過，顛覆傳統市場的印象，大走文青風。
士東市場 (圖／士東市場)
士東市場 (圖／士東市場)
士東市場 (圖／士東市場)
【Info】
士東市場
地址：台北市士林區士東路100號
營業時間：週二至週日一樓07:30 – 19:00、二樓07:30 – 20:00
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16138
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