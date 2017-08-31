颱風珊瑚接近日本 關東出現強風中央社 (2017-08-31 13:46)
（中央社記者黃名璽東京31日專電）今年第15號颱風珊瑚正影響日本南方的小笠原群島，依颱風預測路徑圖來看，珊瑚並無登陸日本本島的可能，但受到颱風外圍環流影響，伊豆群島及關東地區沿岸已出現強風。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，珊瑚目前正在小笠原群島的父島南南西方40公里海面上，以每小時10公里速度朝東方前進。珊瑚中心最大風速為每秒30公尺、最大瞬間風速為每秒40公尺。
被暴風圈籠罩的小笠原群島風勢非常強，父島在上午9時30分左右，出現每秒34.2公尺的最大瞬間陣風。
受颱風外圍環流影響的伊豆群島及關東地區沿岸風勢強勁，上午9時30分左右在千葉縣銚子市，出現每秒25.3公尺的最大瞬間風速。
日本氣象廳呼籲，即使遠離颱風的地區也要留意強風及長浪。1060831
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