逢甲、希華合作研發可攜帶型醫療檢測機器 快篩心肌梗塞



(中央社訊息服務20170831 10:18:35)逢甲大學8月29日與希華晶體科技股份有限公司簽訂產學合作，將共同研發微流體分析儀，初步鎖定應用在心肌梗塞的快篩，未來可望進一步針對登革熱等有急迫性、傳染性的疾病快篩檢測，並設計成可攜帶型的檢測機器，提供醫療單位使用。



簽署儀式上，由逢甲大學黃錦煌副校長及希華晶體科技公司曾頴堂董事長代表雙方，希華晶體曾榮孟總經理、逢甲大學工學院吳石乙院長、化工系施志欣教授等師長貴賓也蒞臨見證，雙方將針對「應用侷域性表面電漿共振（Au-LSPR）技術於免疫檢測之微流體分析儀」展開一年的研發合作計畫。



施志欣教授表示，這種生醫感測晶片搭載可攜式感測裝置，初步鎖定心肌梗塞等疾病快篩，由於靈敏度高且成本低，20分鐘內即可得知檢測結果，有助於早期疾病的發現與治療。



希華晶體許純淵主任工程師也提到，可攜式的生醫晶片有助於醫檢人員到偏遠地區進行初步檢查，針對心肌梗塞的等疾病達到快速檢測、及時治療的效果。



施教授對於微流體技術已有十多年的開發經驗並取得多國專利，施教授表示，這次雙方產學合作的重點，除了微流體系統的建立及設備儀器的建置與測試，後續也將同步臨床實驗，要將目前實驗室的研發成果移轉到業界的生產線上。



訊息來源：逢甲大學



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