駐巴拉圭大使館舉辦慶祝臺巴建交60週年－「臺灣影印象」電影文化展事。



(中央社訊息服務20170831 09:28:36)在駐巴拉圭大使館與巴國「亞松森國際影展」共同策畫下，本(2017)年8月27日至31日連續4天於巴京Manaza de la Rivera文化中心舉辦「臺灣印象」電影文化展，播映「囧男孩」、「翻滾吧!阿信」、李安導演之「推手」及侯孝賢導演之「戀戀風塵」等經典國片，影展前後獲當地媒體相競報導累計逾10篇，並吸引大批喜愛電影文化，以及對臺灣文化有興趣之巴國民眾前往觀賞。 昨(30)日晚間並由駐巴俞大使大㵢及巴京影展策展人Hugo Gamarra共同主持，於該文化中心舉辦媒體宣傳記者會，巴主要藝文媒體數家計20人出席參加。俞大使除介紹本次展出之經典國片以及臺灣導演群像，並宣布為配合慶祝臺巴建交60週年系列活動，訂於下(9)月26日至10月12日舉行之「亞松森國際影展」，臺灣將以「特邀國家」名義受邀參加；另為配合本年該影展「電影中之文學」主題，屆時駐巴館將播展改編自九把刀之半自傳小說「那一年，我們一起追的女孩」，以及曾於海外影展獲得無數大獎，由張作驥導演之「當愛來的時候」等片，屆時歡迎巴國電影藝術愛好者及民眾踴躍參與，共襄盛舉。 繼播映由臺灣前體操國手林育信真人真事改編之「翻滾吧!阿信」一片，播畢後，獲在場民眾報以熱烈掌聲，並有數多位民眾主動分享心得。俞大使嗣補充稱，目前甫於世大運贏得競技體超馬鞍賽金牌之臺灣選手李志凱，係師承林國手，如同電影中主人翁曾自我質疑並遭遇挫折，但最後以其秉持之熱情與信念，終究得以超越自我，相當勵志。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219539.aspx