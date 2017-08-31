世大運公園好好玩 - 世界匯演show 「CGM理想世界Heaven’s Party」透過藝術為選手加油！



(中央社訊息服務20170831 09:28:07)全球萬眾矚目為期兩週的世界大學運動會，全球有來自140個國家，一千一百多位選手來到台灣參與此次體育盛事，每日喜悅的奪金消息和感人的選手故事，讓台灣這塊土地充滿活力與朝氣。CGM台灣基督教福音宣教會創辦人鄭明析牧師所帶領的CGM藝術團和合唱團也主動響應世大運，於8月29日晚間，透過世界匯演SHOW的舞台，推出「CGM理想世界Heaven’s Party」，以多元的藝術表現，讓許多不同性質的表演團體、熱舞、啦啦隊、樂儀隊組合成毫無違和的夢幻團隊，現場也同步發表為世大運選手加油所創作的歌曲，表演甚至加入了模特兒走秀和男子萬國旗秀，同時象徵不同種族、不同特質的人彼此團結合一，藉此傳達「理想世界」的理念，為世界和選手加油！



8月29日（二）當天下午彩排時，碰巧遇見FISU 世大運總會的委員和下一屆主辦國義大利的監察委員前來訪視，委員表示看到這麼多台灣的年輕人，主動參與為世大運加油的演出，對台灣的印象非常深刻。當天晚上表演現場聚集數百名觀眾圍觀，不論是台灣民眾，或是外國遊客，也對CGM藝術團的表演讚譽有加，有民眾表示透過台上的表演團隊，彷彿參與一場嘉年華慶典，感受到為台灣加油的喜悅！台灣選手優異的表現，讓台灣人民的內心也跟著鼓舞，讓近期低迷的社會氛圍，注入希望的正能量。



由CGM福音宣教會所支持的CGM藝術團和合唱團，秉持著創辦者鄭明析牧師所倡導「公益服務與優質藝文」的理念，多年來致力於提供優質的文化藝術表演，表演團隊的組成不論男女長幼，除了擁有基督信仰和對藝術的熱愛，更希望透過藝術使人得到正能量，不論在何處都能成為自己的主場，獲得勝利與榮耀！鄭明析牧師曾說：「藝術讓疲憊的肉體、心神，及靈魂獲得抒解，並讓它變得更高貴」，本次活動結合CGM藝術團和其他表演團隊，透過多元的音樂、藝術、儀隊和舞蹈表演，除了帶給選手正能量，也讓世界看見台灣的創造力、活力和包容力！



訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219538.aspx