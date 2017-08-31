人民幣兌美元中間價升0.92分 為6.6010元中央社 (2017-08-31 09:27)
（中央社台北2017年8月31日電）中國人民銀行授權大陸外匯交易中心公布，今天銀行間外匯市場人民幣兌美元、歐元、日圓、港元及英鎊等匯率中間價。
2017年8月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌人民幣6.6010元，1歐元兌人民幣7.8525元，100日元兌人民幣5.9780元，1港元兌人民幣0.84358元，1英鎊兌人民幣8.5277元，1澳大利亞元兌人民幣5.2207元，1新西蘭元兌人民幣4.7562元。
1新加坡元兌人民幣4.8615元，1瑞士法郎兌人民幣6.8513元，1加拿大元兌人民幣5.2297元，人民幣1元兌0.64666馬來西亞林吉特，人民幣1元兌8.8668俄羅斯盧布，人民幣1元兌1.9714南非蘭特，人民幣1元兌170.32 韓元，人民幣1元兌0.55632阿聯酋迪拉姆。
人民幣1元兌0.56800沙特里亞爾，人民幣1元兌38.9359匈牙利福林，人民幣1元兌0.54187波蘭茲羅提，人民幣1元兌0.9475丹麥克朗，人民幣1元兌1.2080瑞典克朗，人民幣1元兌1.1817挪威克朗，人民幣1元兌0.52345土耳其里拉，人民幣1元兌2.6874墨西哥比索。
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