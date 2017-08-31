公股銀大手筆催生 華銀一胎補助10萬中央社 (2017-08-31 09:24)
（中央社記者田裕斌台北2017年8月31日電）華南金控(2880)旗下華南銀行祭出員工生育津貼每胎新台幣10萬元，事實上，公股銀對「催生」一向比較大手筆，民營銀行補助金額相對有限。
華銀表示，即日起員工結婚津貼自現行的1萬元拉高至3萬元，若雙方都是華銀員工，還可分開申請，生育補助則是自5000元一舉跳升至10萬元，若生雙胞胎就直接加倍至20萬元，
此外，華銀還提供員工婚假14天、安胎假有30天全薪假，不夠的話還有3個月3成薪假，員工子女還有教育獎助金、獎學金可領。
第一金控(2892)旗下第一銀行對於員工的結婚津貼一樣提供3萬元，生育津貼則是採分級制，提供第一胎5 萬元、第二胎8萬元及第三胎10萬元，生愈多給愈多。
民營銀行中，玉山金控(2884)在生育補助給員工的幸福度不輸公股銀行，不但生一胎就發10萬元，還有福委會提供的3000元紅包。
至於其餘民營銀行生育補助相差不大，富邦金控(2881)提供員工每胎3000至5000元津貼，台新金控(2887)則是提供每胎5000元，結婚則會包3000元至1.1萬元不等的禮金。
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