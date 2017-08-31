（中央社記者張建中新竹2017年8月31日電）家登(3680)轉投資大豐收，迅得(6438)第2季上櫃來股價大漲近一倍，家登持股市值逼近新台幣3億元，華景電通繼去年每股大賺13.5元後，今年可望再賺一個股本。



自動化設備廠迅得今年來受惠印刷電路板廠積極擴產，營運高度成長，上半年合併營收達14.02億元，年增31.34%，稅後淨利1.48億元，更較去年同期大增82.45%，每股純益3.04元。



在亮麗業績激勵下，迅得4月上櫃來股價表現強勁，8月30日收盤價已飆高至82.8元，較承銷價42元大漲97.14%。



隨著迅得股價高漲，家登轉投資也水漲船高，家登目前持有迅得354萬900股，持股比重約6.71%，持股市值達2.93億元。



除迅得外，家登持股2成的關鍵材料傳載追蹤識別管理系統廠華景電通，在台積電訂單挹注下，獲利表現亮麗。



華景電通去年每股純益高達13.5元，今年上半年獲利1.01億元，以目前股本1.64億元計，每股純益達6.15 元，今年將可再度賺進一個股本，儼然是家登小金雞。