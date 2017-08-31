（中央社記者潘智義台北31日電）富蘭克林投顧表示，受北韓地緣政治升溫、白宮政治紛爭、西班牙爆發恐怖攻擊、颶風重創德州煉油產能，市場風險趨避心理走強，牽動美元走弱，避險資產黃金及日圓走強。



富蘭克林投顧指出，新興市場在巴西推動改革，及阿根廷選舉利多下，8月整體新興市場走勢優於成熟市場，拉美股市8月單月漲逾4%。



富蘭克林投顧認為，由於巴西規劃在2018年12月完成57家國營企業民營化，政府預計將能籌資400億里拉，將減輕目前政府財政赤字，及提升巴西企業經營效率，有利巴西股市，後續市場將關注退休金改革法案是否能順利通過。



另一方面，亞洲企業獲利在歷經過去6個年度的低成長後，2017年正式邁入獲利復甦的第1年，富蘭克林預估今年企業獲利成長率為21.2%，2018年可望進一步成長10.6%，企業獲利動能可望支撐亞股溫和走揚；且中國大陸房地產市場狀況可能較預期樂觀，有利亞洲投資人持股信心。1060831