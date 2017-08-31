太陽能電池價續跌 集邦：減產恐再現中央社 (2017-08-31 09:30)
（中央社記者張建中新竹31日電）太陽能本週報價延續分歧走勢，上游多晶矽與矽晶圓價格同步走高，下游電池價格則持續走跌。市調機構集邦科技預期，電池廠已無利潤，未來可能再度展開減產。
據集邦科技調查，在部分廠家調漲報價帶動下，本週多晶矽現貨價進一步走高，較上週漲0.55%。
只是下游拉貨力道已逐步趨緩，集邦科技預期，多晶矽價格可能於9月中旬開始走跌。
至於矽晶圓方面，集邦科技指出，在市場供給持續吃緊下，本週現貨價同步走高，高效多晶矽晶圓價格較上週漲1.19%，特高效多晶矽晶圓也漲1.02%。
太陽能電池方面，集邦科技表示，在一線模組廠要求下，太陽能電池本週報價走跌，台灣高效多晶電池下跌0.42%，中國大陸高效多晶電池更跌1.75%。
隨著產品售價走跌，上游矽晶圓價格卻走高，集邦科技預期，太陽能電池廠已無利潤，廠商可能降低產能利用率，或把產線轉為單晶規格，也可能改採較低階的矽晶圓因應。1060831
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