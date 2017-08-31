（中央社記者韋樞台北31日電）中鋼集團籌組風電聯盟一年來與金屬中心拜訪國內相關廠商，協助提升承製風機系統的技術和品質，以便成為風機系統優質供應鏈，未來練兵經驗豐富後，再進軍國際市場。



財團法人金屬中心與中鋼30日在中鋼集團總部大樓舉行「Wind-Team國際合作聯盟」啟動大會。邀請4家國際風機系統商，包含GE、Hitachi、SGRE( Siemens GamesaRenewableEnergy)、MVOW( Mitsubishi Vestas Offshore Wind)及國內21家績優機電系統與零組件供應商共同與會。



金屬中心表示，台灣具有明確的離岸風電目標及躉購電價政策，已吸引歐美日等國際大廠來台，作為開發亞洲離岸風電的據點；且台灣擁有深厚產業基礎及電控、機械及資訊技術能量，具備離岸風力機產業的發展條件。



中鋼執行副總經理王錫欽表示，中鋼去年9月13日籌組離岸風機零組件在地化工作，除舉行風電聯盟(Wind-Team)啟始會議，中鋼與金屬中心過去一年陪同風機系統商的技術專家拜訪聯盟各廠商，盤點、分析及鑑別風機國產化能力缺口，並規劃缺口補實的行動方案。



王錫欽表示，今後風電聯盟的工作要再進步到培植技術能力，期盼金屬中心為主的學研單位提供技術研發，政府單位給予科專經費與政策面支持，在整合產官學研的資源與國際風機系統商的技術指導下，逐步實現離岸風機零組件在地化發展的願景。



王錫欽說，未來離岸風電的風機不脫是這四大系統廠商承包，風電聯盟就是要提升技術能力，拿出符合風機系統廠商要求的零件技術與品質，未來可以視台灣周遭共36個規劃的風場為重要練兵場所，日後絕對有能力進軍國際，建立台灣風機系統產業化。



他強調，台灣周遭36個風場，目前申請裝置離岸風電的業者很多，經濟部能源局預計今年底會公布遴選辦法，其中最重要的就是與國內廠商的合作，做為在地化的評分，亦即與國內廠商合作程度愈高，相對容易獲選成為風場的開發者。 1060831