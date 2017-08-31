期貨虛擬交易 手機9月4日起可下單中央社 (2017-08-31 09:18)
（中央社記者韋樞台北31日電）台灣期貨交易所推出6年的「線上虛擬交易所」APP功能大提升，除原有的電腦版操作網頁外，新增智慧型手機或平板電腦的虛擬交易平台，預計9月4日上線。
為協助有興趣參與期貨交易的民眾熟悉交易相關流程和觀念，期交所自2011年8月推出「線上虛擬交易所」，今年7月底總使用人次已逾40萬，廣受歡迎。期交所表示，虛擬交易所除原有的電腦版操作網頁外，正在測試行動載具(智慧型手機或平板電腦)的新版虛擬交易所平台，預訂9月4日起正式上線。
期交所指出，新版虛擬交易所採用免安裝Web技術( HTML5)，並新增iOS及Android兩種版本APP下單軟體取代舊版，大幅提升使用便利性，另可依使用者需求彈性調整網頁下單介面，提供更人性化的的操作介面。
期交所說，虛擬交易所的模擬交易系統分為「見價見量系統」及「逐筆撮合系統」兩種。「見價見量系統」的行情資訊為接收真實期貨市場行情資訊，撮合方式採見價見量成交，並設有盤中延遲、午間重播、晚間重播、重播特定日及即時行情等五種行情報價模式。
其中盤中延遲、午間重播及晚間重播開放一般社會大眾使用，但使用前需先登錄；另重播特定日與即時行情開放予機關團體辦理教育訓練、舉辦模擬交易競賽或教學研究等申請借用。
「逐筆撮合系統」的行情資訊由參與模擬交易的委託單撮合產生，成交價格的決定原則比照期貨市場，並設有新商品上市前的模擬交易、重播已上市商品特定日行情的交易驗證等兩種模式，開放予機關團體申請借用。
虛擬交易所網址為http://sim.taifex.com.tw/。1060831
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