昱泉7月單月EPS大賺0.64元 虧轉盈中央社 (2017-08-31 09:07)
（中央社記者韓婷婷台北2017年8月31日電）昱泉(6169)近期股價走勢凌厲，應櫃買中心要求，公布7月營收新台幣8200萬元，年增332%，稅後純益2200萬元，單月每股純益（EPS）為0.64元，較去年同期的-0.28元大幅翻轉。
昱泉旗下包括功夫動作格鬥ARPG手遊《功夫全明星- 英雄黃飛鴻》與代理的日系人氣手遊《波伊托英雄》，改版後在暑假衝出好成績，為昱泉挹注業績動能，5月開始加溫，6月及7月連續2個月營收創新高，帶動6月開始獲利轉正。
昱泉6月營收6370萬元，7月營收來到8200萬元，6月稅後盈餘600萬元，7月衝上2200萬元，6月單月EPS為0.16元，7月EPS為0.64元。
昱泉第2季稅後虧損為500萬元，EPS為-014元；累計上半年合併營收1.49億元，稅後淨損3841萬元，每股淨損1.09元。法人估第3季在營收快速走高挹注下，單季及前3季都將有機會虧轉盈。
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