威力彩連27槓 連槓期數史上第9長中央社 (2017-08-31 08:56)
（中央社記者田裕斌台北2017年8月31日電）威力彩晚間將再度開獎，連27槓在威力彩史排名第九，根據台灣彩券統計，今年2月13日及去年8月25日都曾出現連27槓，但當期獎金並未如今天衝到新台幣12.5億元。
威力彩史上最長連槓期數出現在2015年9月14日，當時連槓期數長達40期，頭彩獎金達28.73億元，但連槓期數最長不代表頭彩獎金最多，威力彩史上最高頭彩獎金30.03億元僅連槓29期就累積到超高頭彩。
有趣的是，2015年威力彩曾出現過3次大連槓，連槓期數都排名前10，包括9月14日連槓40期、1月8日連槓31期及4月23日連槓29期，3次都創造超過20億元的頭彩。
不過，連槓27期並非是今年最長連槓期數，5月25日曾有連槓28期的紀錄，不過頭彩獎金卻只有6.07億元。
投注站業者表示，威力彩頭彩要衝高，除了連槓期數要夠長之外，台灣彩券在三節的加碼活動不可或缺，以威力彩平常單期銷售約5000萬元至6000萬元計算，要累積到保證頭彩2億元，就要花掉快1個月、約7期的時間，但只要台彩三節加碼威力彩頭彩2億元，累積速度就會快上許多。
台彩也統計，威力彩頭彩衝上10億元後，買氣明顯增溫，目前每期都有約5萬注來自於包牌客，平均單張包牌金額約830元；投注站業者也說，威力彩買氣也開始擴散至平常不買彩券的消費者身上，臨時起意找路邊投注站買1張威力彩的消費者也明顯增加。
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