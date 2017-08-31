（中央社記者韓婷婷台北31日電）遊戲橘子近來股價漲勢凌厲，今天起分盤交易，另應主管機關要求公布財報自結數，7月單月營收6.44億元，年減16%，稅後虧損2300萬元，EPS-0.14元，低於去年同期的0.12元。



橘子表示，7月單月EPS-0.14元，主要是因為暑假期間遊戲行銷活動，加上支付、媒體等新事業群持續投入，同時也在籌備天堂M的上市。



橘子累計6至7月營收為12.2億元，年減13%，稅後虧損為6700萬元，EPS為-0.43元，相較去年同期-0.22元虧損擴大。



橘子第2季單季EPS為0.17元；累計上半年營收為39.31億元，年減8.6%，稅後盈餘為8007萬元，相較去年同期的虧損4291萬元大幅翻轉，EPS為0.51元，優於去年同期的-0.27元。



橘子集團上半年各事業群持續優化有成，加上遊戲改版業績挹注與暑假旺季加持，成功由虧轉盈。展望下半年，橘子遊戲事業群手遊新品《天堂 M》6月下旬於韓國上市以來，持續刷新韓國市場紀錄，預計《天堂 M 》最快年底在台上市，屆時可望推升業績。



橘子股票及橘子一轉換公司債達處置標準，自8月31日起至9月13日止，處以預收款券並每5分鐘撮合一次。1060831