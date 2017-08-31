台股開盤漲17.25點中央社 (2017-08-31 09:03)
（中央社台北31日電）台北股市今天開盤漲17.25點，加權股價指數成為10586.65點，成交金額新台幣22.36億元。1060831
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