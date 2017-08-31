亞泰7月EPS0.3元 即起分盤交易中央社 (2017-08-31 08:39)
（中央社記者韓婷婷台北2017年8月31日電）亞泰影像（4974）因近期股價漲勢凌厲，今天起分盤交易，另應主管機關要求公布財報自結數，7月單月營收新台幣3.51億元，年減6.8%，稅後盈餘2200萬元，EPS0.3元，年減43.4%。
亞泰自結7月單月稅後盈為2200萬元，每股盈餘（EPS）0.3元，累計6至7月營收為6.93億元，年減4.4%，稅後盈餘為5900萬元，年減4.1%，EPS為0.82元，年減17.2%。
亞泰第2季營收為10.24億元，年增17.1%，稅前盈餘1.14億元，年增6.8%，稅後盈餘為9600萬元，年增29.3%，EPS1.33元，年增10.8%。
亞泰上半年稅後盈餘為1.43億元，年增達87.4%，EPS為2.08元，年增55.89%，累計1月至7月稅後盈餘為1.65億元，EPS為2.38元。
櫃買中心公告表示，亞泰影像因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月31日起10個營業日(8月31日至9月13日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。
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