【財訊快報蔣宛如】美國第二季經濟增速優於預期，令飽受地緣政府不確定性衝擊的市場氛圍為之改觀，淡化美朝緊張局勢升級和哈維颶風給經濟造成的影響的擔憂，美股週三呈現全面上漲的型態，道瓊和標普各漲約0.1%和0.5%。



科技股表現大好，大幅超越傳產股，以科技股為主的那指(Nasdaq)跳漲1.1%且連三紅、費半急漲1.7%最旺。科技一哥蘋果股價再漲0.27%，連四紅，收在163.35美元，連續兩天創新高。同日，無人機生產商Aerovironment飆高18%，改寫收市新高。



經濟數據大好，消費者支出和企業投資強勁，美國第二季國內生產總值(GDP)季比年率修正值為增長3.0%，前值增長2.6%。同日公布的民間就業服務機構ADP Employer Services宣布，美國8月民間行業新增23.7個就業崗位，超過市場預期，並創下五個月來最大月度增幅，增強市場的樂觀人氣。

此外，美國總統川普針對未來政策方向提到，希望美國企業稅稅率降至15%，但白宮尚未制訂出新的稅務計劃。稅改是川普主要的競選承諾之一，稅改計劃獲得通過的預期，是大選結束後一直推動美國股市上漲的主要原因。

但在美朝動向上，川普在其推特中排除任何政治磋商的可能性。在北韓發射一枚洲際彈道導彈飛越日本上空一天後，他推文稱，“磋商不是答案。”不過，美國國防部長馬蒂斯稍後表示，美國仍有外交選項。

道瓊工業指數整日交投不出75點，終場漲27.06點或0.12%，以21,892.43點作收，隨著熱帶風暴哈維的二度登陸，保險類股也成了重災戶，旅行家保險跌1%墊底，恩科、開拓重工、微軟、杜邦和高盛漲幅都在1%以上，思科漲1.6%最旺；標準普爾500指數收高11.29點或0.46%，至2,457.59點。

那指急彈66.42點或1.05%，連三紅，來到6,368.31點，為8月22日勁揚1.36%以來最大漲幅，最新收市水準距離7月底觸及的收盤紀錄不到1%。同日，蘋果股價連續三天收高3.64美元或或2.27%後，週三收盤再漲44美分或0.27%，收在歷史新高的163.35美元，日高暨歷史高點在163.89美元。

漲幅居四大指數之首的費城半導體指數急漲18.83點或1.74%，收在1,103.69點，30檔成份股只有艾司摩爾跌0.22%吃癟，台積電漲0.14%為倒數第二，安森美半導體和亞德諾各大漲5.44%和5.24%最旺。

美國各證交所共計有約51.2億股成交，低於過去20個交易日的日均成交量58.4億股。

題材股方面，報稅服務公司H&R Bloc股價大跌8.3%，報26.81美元，因公司季度虧損大於預期。同日，無人機生產商Aerovironment挾利好財報，股價飆漲18.2%，連三紅，收在46.52美元的歷史新高，受惠季度虧損小於預期，且營收比市場期待還好，今年迄今漲幅擴大到73.4%。

美股盤後續揚，鞋業嘉年華公司季報優異，盤後股價大漲16%

美國股市週三盤後走升，鞋品零售商鞋業嘉年華公司(SCVL US)股價上揚，漲勢較為醒目，因該公司年度第二季財報表現優異的消息，對股價行情起到提振作用。

S&P500指數期指上揚0.45點或0.02%，報2,456.25點。

鞋業嘉年華公司盤後股價上漲16.02%，報19.05美元。該公司第二季財報顯示，當季淨銷售額2.351億美元、每股獲利0.24美元，雙雙表現優於市場分析師預期的淨銷售2.313億美元、每股獲利0.20美元。

類比/混合訊號半導體生產商Semtech Corp(SMTC US)盤後股價下跌12.40%，報34.21美元。股價的滑落，主要因為該公司第三季銷售預期不如市場預期樂觀。該公司估計第三季經調整後的淨銷售介於1.52億美元至1.6億美元，低於市場分析師預期的1.605億美元。

網路應用軟體開發商Box Inc(BOX US)盤後股價下滑3.97%，報18.86美元。股價的滑落，主要因為該公司預期全年度營收將落在5.03億美元至5.06億美元，中間值為5.045億美元，不如市場分析師預期的5.057億美元。





