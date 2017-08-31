颶風哈維(Harvey)重創美國德州，一個位於休士頓(Houston)的遠距醫療網利用虛擬網路，讓50位醫生免費為受到哈維影響的病人問診。

負責人羅威(Latisha Rowe)30日表示，羅威醫療(Rowe Doc)的醫師們，正和庇護所內的志工醫生與護士合作，治療那些撤離家園但身上沒有藥物、或是在途中受傷的人，並為他們開立處方。

羅威醫生說，庇護所的最大威脅來自許多人在前往安全處所時接觸到的受污染水。她表示，感染需要被控制如此才不會擴散。

哈維侵襲休士頓引發嚴重洪患，根據初步估算，泡水的房屋約在3萬到4萬棟之間，而且受影響的房屋可能更多。