服務哈維災民 遠距醫療網免費問診中央廣播電台 (2017-08-31 08:13)
颶風哈維(Harvey)重創美國德州，一個位於休士頓(Houston)的遠距醫療網利用虛擬網路，讓50位醫生免費為受到哈維影響的病人問診。
負責人羅威(Latisha Rowe)30日表示，羅威醫療(Rowe Doc)的醫師們，正和庇護所內的志工醫生與護士合作，治療那些撤離家園但身上沒有藥物、或是在途中受傷的人，並為他們開立處方。
羅威醫生說，庇護所的最大威脅來自許多人在前往安全處所時接觸到的受污染水。她表示，感染需要被控制如此才不會擴散。
哈維侵襲休士頓引發嚴重洪患，根據初步估算，泡水的房屋約在3萬到4萬棟之間，而且受影響的房屋可能更多。
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