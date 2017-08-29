大潭擬建天然氣接收站 恐毀藻礁生態公視 (2017-08-29 00:00)
蔡政府宣示，2025年台灣將成為非核家園，天然氣發電比重，希望從目前的3成6，提高到五成。中油規劃興建第三座天然氣接收站，廠址選在桃園大潭的觀塘工業區。不過，當地有千年藻礁地形，還有第一級保育類珊瑚，也引發破壞生態的疑慮!
==農委會特生中心副研究員 劉靜榆==
藻礁其實像千層派
這邊最優勢的螃蟹是 兇猛酋婦蟹
人稱藻礁媽媽的劉靜瑜博士，研究藻礁已經十多年。
==農委會特生中心副研究員 劉靜榆==
這裏的礁是經過了六 七千年
才累積成的礁體
我們可以看到它鈣化的樣子
可以附著在上面
硬的基質在桃園這個地方
它剛好是在古石門沖積扇
沖下來的大礫石
平均起來我們這邊
藻礁厚度大概會有四公尺
環顧台灣1600公里長的海岸線，藻礁分布不到50公里，其中只有桃園擁有連續27公里的藻礁地景。然而中油的第三天然氣接收站，打算蓋在這裡，就近供氣給大潭電廠。
==中研院生物多樣性中心研究員 陳昭倫==
這是中油打算開發的大潭藻礁
所謂的G1區 這個地方其實有
台灣目前列為保育類動物的
這個柴山多杯孔珊瑚
為了因應2022年的供氣目標，中油希望接收站能在八月動工，六月下旬進行觀塘工業港環境差異分析審查，計畫填海造陸77公頃，興建容納300萬噸的接收站。
==中油代表 畢淑蒨==
最後 我們還是要呼籲
為了儘速改善我們
全國人民的健康
這個空汙的問題
然後在110年能夠穩定的供電
我想現在觀塘工業區是唯一的選擇
最後專案小組結論，要求中油需針對藻礁生態調查、影響評估與保育因應對策，在9月30日之前補件再審。保育團體建議中油，優先利用台中港或台北港的閒置空地來興建第三天然氣接收站。
==桃園觀音心在地協會 戴兆華==
選擇(台中港的)既有土地
可以減少160億的支出
如果 選擇台北港剛才那塊土地的話
可以減少270億的支出
同時以新發現的事證，一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，敦促環保署撤銷觀塘工業區的環評處分。
==中研院生物多樣性中心研究員 陳昭倫==
它在潮池 很靜的水域
這個地方 這個群體
它的直徑大概12公分左右
其實在這個附近
我們剛才發現
大概有七八株柴山多杯孔珊瑚
台灣面臨非核減碳的能源轉型，2025年天然氣發電佔比將提高到50％，數十年的能源需求與數千年的藻礁，如何選擇？
記者 陳佳利 張岱屏 賴冠丞 陳添寶 報導
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