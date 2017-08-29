















蔡政府宣示，2025年台灣將成為非核家園，天然氣發電比重，希望從目前的3成6，提高到五成。中油規劃興建第三座天然氣接收站，廠址選在桃園大潭的觀塘工業區。不過，當地有千年藻礁地形，還有第一級保育類珊瑚，也引發破壞生態的疑慮!==農委會特生中心副研究員 劉靜榆==藻礁其實像千層派這邊最優勢的螃蟹是 兇猛酋婦蟹人稱藻礁媽媽的劉靜瑜博士，研究藻礁已經十多年。==農委會特生中心副研究員 劉靜榆==這裏的礁是經過了六 七千年才累積成的礁體我們可以看到它鈣化的樣子可以附著在上面硬的基質在桃園這個地方它剛好是在古石門沖積扇沖下來的大礫石平均起來我們這邊藻礁厚度大概會有四公尺環顧台灣1600公里長的海岸線，藻礁分布不到50公里，其中只有桃園擁有連續27公里的藻礁地景。然而中油的第三天然氣接收站，打算蓋在這裡，就近供氣給大潭電廠。==中研院生物多樣性中心研究員 陳昭倫==這是中油打算開發的大潭藻礁所謂的G1區 這個地方其實有台灣目前列為保育類動物的這個柴山多杯孔珊瑚為了因應2022年的供氣目標，中油希望接收站能在八月動工，六月下旬進行觀塘工業港環境差異分析審查，計畫填海造陸77公頃，興建容納300萬噸的接收站。==中油代表 畢淑蒨==最後 我們還是要呼籲為了儘速改善我們全國人民的健康這個空汙的問題然後在110年能夠穩定的供電我想現在觀塘工業區是唯一的選擇最後專案小組結論，要求中油需針對藻礁生態調查、影響評估與保育因應對策，在9月30日之前補件再審。保育團體建議中油，優先利用台中港或台北港的閒置空地來興建第三天然氣接收站。==桃園觀音心在地協會 戴兆華==選擇(台中港的)既有土地可以減少160億的支出如果 選擇台北港剛才那塊土地的話可以減少270億的支出同時以新發現的事證，一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，敦促環保署撤銷觀塘工業區的環評處分。==中研院生物多樣性中心研究員 陳昭倫==它在潮池 很靜的水域這個地方 這個群體它的直徑大概12公分左右其實在這個附近我們剛才發現大概有七八株柴山多杯孔珊瑚台灣面臨非核減碳的能源轉型，2025年天然氣發電佔比將提高到50％，數十年的能源需求與數千年的藻礁，如何選擇？記者 陳佳利 張岱屏 賴冠丞 陳添寶 報導