台中帝國糖廠動工修復 將整建成產業故事館公視 (2017-08-29 00:00)
台中市長林佳龍和地方人士一起在屋瓦簽名，見證台中帝國糖廠修復工程正式啟動！閒置十多年的台中帝國糖廠，即將進行修復整建，不僅成為台中產業故事的館舍，也將成為翻轉老中區的動力之一。
==台中市長 林佳龍==
我們希望它能夠存舊立新
在我們鐵路高架化
和新舊火車站融合
這就變成 非常關鍵的歷史地標
鐵路高架化工程完成後，老中區少了鐵路切割，加快都市縫合，也讓老中區復甦有了動力，1935年開始，這裡是日治時期帝國糖廠在台中的廳舍，在2007年市府公告成為歷史建築，經過區段徵收取得用地，將規劃成為台中產業故事館，也見證台中發展史。
==文資處長 李智富==
因為整個東區
以前是製糖業比較發達
這邊以前有舊的五分車鐵道
但是因為後來開發的時候
旁邊台糖接管之後
就把旁邊建物都拆掉了
只剩這棟 還保存得很完整
而這裡原本經由台糖，打算給建設公司開發成商場，但荒廢十多年，成為大水窟，當地居民希望市府，能夠改頭換面。
==當地里長 羅文甫==
不希望讓它一直 荒蕪在那邊
因為這對地方 經濟發展跟繁榮
是很大影響
當地民眾說，這裡荒廢十多年，有礙城市發展，也成為當地治安漏洞，期盼工程趕緊進行，讓老中區可以呈現新的風貌。
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