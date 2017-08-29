















台中市長林佳龍和地方人士一起在屋瓦簽名，見證台中帝國糖廠修復工程正式啟動！閒置十多年的台中帝國糖廠，即將進行修復整建，不僅成為台中產業故事的館舍，也將成為翻轉老中區的動力之一。==台中市長 林佳龍==我們希望它能夠存舊立新在我們鐵路高架化和新舊火車站融合這就變成 非常關鍵的歷史地標鐵路高架化工程完成後，老中區少了鐵路切割，加快都市縫合，也讓老中區復甦有了動力，1935年開始，這裡是日治時期帝國糖廠在台中的廳舍，在2007年市府公告成為歷史建築，經過區段徵收取得用地，將規劃成為台中產業故事館，也見證台中發展史。==文資處長 李智富==因為整個東區以前是製糖業比較發達這邊以前有舊的五分車鐵道但是因為後來開發的時候旁邊台糖接管之後就把旁邊建物都拆掉了只剩這棟 還保存得很完整而這裡原本經由台糖，打算給建設公司開發成商場，但荒廢十多年，成為大水窟，當地居民希望市府，能夠改頭換面。==當地里長 羅文甫==不希望讓它一直 荒蕪在那邊因為這對地方 經濟發展跟繁榮是很大影響當地民眾說，這裡荒廢十多年，有礙城市發展，也成為當地治安漏洞，期盼工程趕緊進行，讓老中區可以呈現新的風貌。