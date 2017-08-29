















為紓解醫學中心、急診室的病人，健保署從今年4月15號開始，規定輕症病人若到醫學中心掛急診、部分負擔要多100元，希望落實分級醫療，不過根據統計，去掛急診的人數、不減顛倒增加，被外界質疑政策無效。==振興急診主任 陳振德==就這幾個月觀察病人數並沒有因為這一百元而改變他們的就醫行為事實上很多病人他可能因為對疾病的嚴重度不了解所以他去掛急診可能是被迫這樣的做而不是說他刻意要去濫用醫療資源健保署原本期望「以價制量」能引導病人做好分級醫療，但新制上路至今，根據統計，6月輕症急診病人，卻比去年同期增加4.1％，"急診分級醫療"實施不到3個月，被外界認為破功。不過健保署認為，6月份因為流感未降溫，掛急診人數才會增多。