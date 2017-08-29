分級醫療漲部分負擔 急診人數不減反增公視 (2017-08-29 00:00)
為紓解醫學中心、急診室的病人，健保署從今年4月15號開始，規定輕症病人若到醫學中心掛急診、部分負擔要多100元，希望落實分級醫療，不過根據統計，去掛急診的人數、不減顛倒增加，被外界質疑政策無效。
==振興急診主任 陳振德==
就這幾個月觀察
病人數並沒有因為這一百元
而改變他們的就醫行為
事實上很多病人
他可能因為對疾病的嚴重度不了解
所以他去掛急診
可能是被迫這樣的做
而不是說他
刻意要去濫用醫療資源
健保署原本期望「以價制量」能引導病人做好分級醫療，但新制上路至今，根據統計，6月輕症急診病人，卻比去年同期增加4.1％，"急診分級醫療"實施不到3個月，被外界認為破功。不過健保署認為，6月份因為流感未降溫，掛急診人數才會增多。
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