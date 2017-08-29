高溫熱死魚！ 基隆河社子段大量烏仔魚暴斃公視 (2017-08-29 00:00)
百齡橋下，大批烏仔魚暴斃、浮上水面密密麻麻，景象相當驚人。台北基隆河、社子段，昨天早上七點左右開始，居民陸續發現，百齡橋下，有魚群大量死亡、延綿河堤數公里，中午前趕緊通報環保局。打撈人員光一天，就撈了大約5760公斤的烏仔魚上岸，但也因為死魚數量太多，通河西街一段附近，傳出陣陣惡臭，讓當地里長直呼，相當噁心。
==聲音來源 葫東里長 郭淑玲==
整個晚上都是那個味道
還有出現噁心嘔吐的狀況
基隆河、社子段，為何出現這樣的狀況?環保局研判，是高溫惹的禍，因為臺北市8月以來，至少創下連續16天，高溫達36度以上，破120年觀測記錄。環保局檢測後，也發現河水溶氧量，低於理想值，每公升只有3.5毫克，所以認為溶氧量不足，導致迴游底棲的烏仔魚，無法生存，才會大批死亡。
==環保局簡任技正 楊維修==
它溶氧差不多3(毫克/公升)左右
是比較偏低
那PH值是7.3
那它是屬於正常範圍
顯示他並不是工廠
強酸強鹼排入
環保局指出，宜蘭冬山河、桃園老街溪及新北碧潭、汐止等地，也都在八月，陸續發生高溫、低溶氧，造成魚群死亡的事件。雖然已排除是工廠排放廢水所致，但當地里長表示，日前天氣沒這麼熱時，也發生過死魚案例，希望市府完整調查死魚事件的原因。
記者 黃怡菁 陳信隆 台北報導。
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