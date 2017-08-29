

漫長暑假結束、明天開學了，小心腸病毒肆虐！一名中部5歲女童，這個月中旬出現感冒症狀，隔天就因發燒、胸口疼痛，轉送到醫院急診、發現有心肌炎與手足口症，經檢驗確診是克沙奇B3型腸病毒併發重症，所幸住院治療五天後，目前已康復出院。



==疾管署防疫醫師 林詠青==

感染源的調查方面

是發現說 他的同住家人

在之前也有類似感冒的症狀

那所以不排除說是

同住的家人造成的感染



疾管署表示，上週全國腸病毒門急診就診人次、達到1萬3千多人次，呈現小幅上升，預估開學後會有一波小流行；而天氣炎熱，也得防範登革熱！一名北部70多歲男性，本身患有糖尿病等慢性病，上個月中旬到泰國經商，後來出現發燒、紅疹、意識不清等狀況，這個月中旬他搭乘醫療專機返台，緊急住院治療四天後仍不治死亡，成為今年首例境外移入登革熱死亡病例。



==疾管署疫情中心主任 劉定萍==

由於個案本身他有慢性病史

加上他因為長期往返泰國

我們也不排除他過去是不是

有可能曾經感染過(登革熱)

所以他的直接死因是包括

多重器官衰竭還有登革出血熱



此外上周也新增2起登革熱境外移入群聚感染，感染國家都在越南，因此疾管署呼籲計畫前往東南亞等登革熱流行區的民眾，要做好防蚊措施。



記者賴淑敏 陳信隆 台北報導



