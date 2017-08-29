馬頭山掩埋場開發案環評 自救會籲退回公視 (2017-08-29 00:00)
歷時兩年多的高雄馬頭山掩埋場開發案，今天下午進行環評大會，反開發的自救會再度呼籲、退回開發案，而由在地里長組成的監督會到場強調，垃圾問題需要解決，不管開發案有無通過，他們都要嚴格監督。
高喊退回環評案，反對馬頭山掩埋場自救會和近50個聲援環保團體，聚集高雄市環保局前，趁著環評大會召開之前，重申堅決反對立場，在地80歲老人家也頂著艷陽站出來。
==反馬頭山掩埋場民眾 戴雪==
我是快80歲的人
我還要站出來 還有90歲的
不要讓我們這些鄉親
不要看不起我們這些小市民
大皮箱裝著兩萬多筆反對連署書，居民要向環委證明，反對不是少數人的聲音，而聲援團體更批評，環評資料錯誤百出。
==美濃愛鄉協進會理事長 劉孝伸==
看我們現在的環評說明說
裡面很多資料 我們質疑很多地方
地質 斷層 地下水
甚至那邊有什麼鳥
有什麼野生動物 環評都亂做
而在馬路的另一邊，由內門、旗山和田寮等20多位里長、居民，所組成的馬頭山掩埋場監督委員會，動員上百人到場、表達心聲。
==內門區內東里長 陳价臣==
內南(里)內東(里)也好
瑞山(里)也好
都在溝渠裡面亂倒(垃圾)
丟的到處都是
所以我們不是說歡迎他們來做
我們也是希望政府給我們方便
這些垃圾能夠處理
馬頭山廢棄物開發環評案，歷時兩年多，開發單位富駿公司和在地反對居民，雙方以斷層、地質、地下水和環境生態等，兩度在環評初審會議攻防，29號環評大會結果，將左右整起開發案。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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