















歷時兩年多的高雄馬頭山掩埋場開發案，今天下午進行環評大會，反開發的自救會再度呼籲、退回開發案，而由在地里長組成的監督會到場強調，垃圾問題需要解決，不管開發案有無通過，他們都要嚴格監督。高喊退回環評案，反對馬頭山掩埋場自救會和近50個聲援環保團體，聚集高雄市環保局前，趁著環評大會召開之前，重申堅決反對立場，在地80歲老人家也頂著艷陽站出來。==反馬頭山掩埋場民眾 戴雪==我是快80歲的人我還要站出來 還有90歲的不要讓我們這些鄉親不要看不起我們這些小市民大皮箱裝著兩萬多筆反對連署書，居民要向環委證明，反對不是少數人的聲音，而聲援團體更批評，環評資料錯誤百出。==美濃愛鄉協進會理事長 劉孝伸==看我們現在的環評說明說裡面很多資料 我們質疑很多地方地質 斷層 地下水甚至那邊有什麼鳥有什麼野生動物 環評都亂做而在馬路的另一邊，由內門、旗山和田寮等20多位里長、居民，所組成的馬頭山掩埋場監督委員會，動員上百人到場、表達心聲。==內門區內東里長 陳价臣==內南(里)內東(里)也好瑞山(里)也好都在溝渠裡面亂倒(垃圾)丟的到處都是所以我們不是說歡迎他們來做我們也是希望政府給我們方便這些垃圾能夠處理馬頭山廢棄物開發環評案，歷時兩年多，開發單位富駿公司和在地反對居民，雙方以斷層、地質、地下水和環境生態等，兩度在環評初審會議攻防，29號環評大會結果，將左右整起開發案。記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導