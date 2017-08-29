















為紓解醫學中心急診室塞車，健保署今年4月開始，實施輕症病患到醫學中心掛急診、部分負擔要多100元，希望落實分級醫療，不過新制上路後，輕症急診病患不減反增，被外界質疑政策破功，但健保署解釋，6月流感尚未降溫，急診人數才會增多。為了解決急診室人滿為患，連走道都是病床的現象，健保署從今年4月15號起，實施分級醫療，輕症病患到醫學中心掛急診，要多收100元部分負擔，希望以價制量，但第一線急診醫師觀察，病人並沒有減少。==振興醫院急診主任 陳振德==就這幾個月觀察病人數並沒有因為這一百元而改變他們的就醫行為事實上很多病人可能因為對疾病的嚴重度不了解所以他去掛急診可能是被迫這樣做而不是說他刻意要去濫用醫療資源而根據健保署的統計，新制上路至今，6月輕症急診病患人數確實不減反增，比去年同期增加4.1％，多5千人。被外界認為，急診分級醫療實施不到3個月就破功，但健保署認為6月應該是受到流感影響。==健保署副署長 蔡淑鈴==今年的流感的流行比去年是幅度稍小而最大衝擊的月份剛好是6月到8月也就是現在差不多尾聲了所以流感也會造成我們的門診急診的增加其實真的不是一兩個月可以去判斷它後續的成果健保署分析也發現，7月一例一休開始勞檢，不管是大醫院門診還是基層診所週六日改成休息，導致病人只好掛急診，因此健保署也在研議，在假日診所開診率較低的地區，請醫師輪值看診，不要都擠到急診去。許恆慈 邱福財 陳保羅 台北報導