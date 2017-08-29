分級醫療漲部分負擔 急診人數不減反增公視 (2017-08-29 00:00)
為紓解醫學中心急診室塞車，健保署今年4月開始，實施輕症病患到醫學中心掛急診、部分負擔要多100元，希望落實分級醫療，不過新制上路後，輕症急診病患不減反增，被外界質疑政策破功，但健保署解釋，6月流感尚未降溫，急診人數才會增多。
為了解決急診室人滿為患，連走道都是病床的現象，健保署從今年4月15號起，實施分級醫療，輕症病患到醫學中心掛急診，要多收100元部分負擔，希望以價制量，但第一線急診醫師觀察，病人並沒有減少。
==振興醫院急診主任 陳振德==
就這幾個月觀察
病人數並沒有因為這一百元
而改變他們的就醫行為
事實上很多病人
可能因為對疾病的嚴重度不了解
所以他去掛急診
可能是被迫這樣做
而不是說他
刻意要去濫用醫療資源
而根據健保署的統計，新制上路至今，6月輕症急診病患人數確實不減反增，比去年同期增加4.1％，多5千人。被外界認為，急診分級醫療實施不到3個月就破功，但健保署認為6月應該是受到流感影響。
==健保署副署長 蔡淑鈴==
今年的流感的流行
比去年是幅度稍小
而最大衝擊的月份
剛好是6月到8月
也就是現在差不多尾聲了
所以流感也會造成
我們的門診急診的增加
其實真的不是一兩個月
可以去判斷它後續的成果
健保署分析也發現，7月一例一休開始勞檢，不管是大醫院門診還是基層診所週六日改成休息，導致病人只好掛急診，因此健保署也在研議，在假日診所開診率較低的地區，請醫師輪值看診，不要都擠到急診去。
許恆慈 邱福財 陳保羅 台北報導
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