腸病毒併發重症確定病例 上週新增一例公視 (2017-08-29 00:00)
明天起各級學校將陸續開學，得防範腸病毒肆虐，國內上週新增一例腸病毒併發重症確定病例
一名中部5歲女童出現發燒，合併心肌炎與手足口症，幸好及時治療，已康復出院；國內也出現今年首例境外移入登革熱死亡病例，一名北部70多歲男性，到泰國感染後死亡。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Intel NUC7i5BNH-081TN 特仕版 迷你電腦(i5-7260U/8G/1TB)
- 【ASSARI】正樟木3.5尺辦公桌(寬106*深67*高79cm)
- 【甜美家】鄉村風全實木細緻白色高餐櫃整組(免運費-台灣製)
- 【NIKE】休閒鞋 Air Jordan 1 Mid 男鞋 高筒 喬丹 AJ1 飛人
- 【超值雙鍋組合】西華不沾深煎鍋(附鍋蓋) 32cm+贈韓國NEOFL
- 【R.Q.POLO】花開富貴 精梳棉-雙人標準床包兩用被四件組(5X
- 【House Door 好適家居】記憶床墊 9cm厚竹炭波浪 大鐘印染
- MARUMI EXUS 防靜電‧防潑水‧抗油墨鍍膜保護鏡UV L390 72mm
- 【FOX FRIEND】雙配色阿尼造型帽極暖羽絨外套431(431)
- SUNWAYFOTO Canon 1DX專用機身豎拍板 PCL-1DX
入住五星飯店留100美元小費 「這結果」卻讓網友罵翻【NOWnews今日新聞】
工人坐超商吹冷氣被嫌髒 飲料未開瓶心酸離去【NOWnews今日新聞】
台北世大運選手專車不遲到 全賴北市交警5金釵調度得宜【台灣好新聞報】
激似張鈞甯！監理站人員太銷魂 網友想弄丟駕照【NOWnews今日新聞】
正前開式髖部手術 改善病患多年髖部疼痛老症頭【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多