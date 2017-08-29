















明天起各級學校將陸續開學，得防範腸病毒肆虐，國內上週新增一例腸病毒併發重症確定病例一名中部5歲女童出現發燒，合併心肌炎與手足口症，幸好及時治療，已康復出院；國內也出現今年首例境外移入登革熱死亡病例，一名北部70多歲男性，到泰國感染後死亡。