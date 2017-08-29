















作家瓊瑤為了、是否讓失智臨床的丈夫、平鑫濤插管治療，與平家兒女，鬧得沸沸揚揚，也讓善終權議題，再次被關注。瓊瑤今天在新書座談會，強調「善終權」涉及個人隱私，重申讓重病者尊嚴離開，才是最大的愛的主張。作家瓊瑤長期照顧重度失智臥床的丈夫，皇冠出版社創辦人平鑫濤，瓊瑤回憶，平鑫濤先前病危時，平鑫濤曾經提過，希望能自然善終，但平家子女卻希望插管治療，雙方沒有共識，事件引發討論，瓊瑤因此把對「善終權」的看法，寫成文字出版，下午的新書座談會上，她再次重申，希望重病者能帶著尊嚴辭世的看法。==作家 瓊瑤==最起碼我覺得我們人應該做到自然死也就是說尊嚴死把屎把尿 這些東西都已經是 人的最大隱私了參與談論的專家們，也分享自己長期投入安寧照顧的經驗，強調現今醫療觀念改變，插管治療絕對不是家屬唯一的選擇。==成大醫學院名譽教授 趙可式==家庭會議 然後一起坐下來思辨怎麼樣的情況是為病人最大的福祉然後家屬不覺得做錯事情我們醫療人員 也心安理得==陽明大學附設醫院醫師 陳秀丹==我主張生命末期的人我們應該順著病人的意願好好的讓他走完人生最後一哩路而做為一個醫生 做為一個家屬最重要就是陪伴他由於「病人自主權利法」將在2019年上路，當初積極投入立法的前立委楊玉欣，也建議民眾可以在生前，為自己做好不施行維生醫療等的臨終醫療決定，預立醫療決定書，就是對家人最大的愛。記者 陳佳鑫 張梓嘉 台北報導