平鑫濤插管風波 瓊瑤與平家人意見不一公視 (2017-08-29 00:00)
作家瓊瑤為了、是否讓失智臨床的丈夫、平鑫濤插管治療，與平家兒女，鬧得沸沸揚揚，也讓善終權議題，再次被關注。瓊瑤今天在新書座談會，強調「善終權」涉及個人隱私，重申讓重病者尊嚴離開，才是最大的愛的主張。
作家瓊瑤長期照顧重度失智臥床的丈夫，皇冠出版社創辦人平鑫濤，瓊瑤回憶，平鑫濤先前病危時，平鑫濤曾經提過，希望能自然善終，但平家子女卻希望插管治療，雙方沒有共識，事件引發討論，瓊瑤因此把對「善終權」的看法，寫成文字出版，下午的新書座談會上，她再次重申，希望重病者能帶著尊嚴辭世的看法。
==作家 瓊瑤==
最起碼
我覺得我們人應該做到自然死
也就是說尊嚴死
把屎把尿 這些東西
都已經是 人的最大隱私了
參與談論的專家們，也分享自己長期投入安寧照顧的經驗，強調現今醫療觀念改變，插管治療絕對不是家屬唯一的選擇。
==成大醫學院名譽教授 趙可式==
家庭會議 然後一起坐下來思辨
怎麼樣的情況
是為病人最大的福祉
然後家屬不覺得做錯事情
我們醫療人員 也心安理得
==陽明大學附設醫院醫師 陳秀丹==
我主張生命末期的人
我們應該順著病人的意願
好好的讓他
走完人生最後一哩路
而做為一個醫生 做為一個家屬
最重要就是陪伴他
由於「病人自主權利法」將在2019年上路，當初積極投入立法的前立委楊玉欣，也建議民眾可以在生前，為自己做好不施行維生醫療等的臨終醫療決定，預立醫療決定書，就是對家人最大的愛。
記者 陳佳鑫 張梓嘉 台北報導
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