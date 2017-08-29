地方中心／台北報導

歷經11天賽程後，2017台北世界大學運動會即將於8月30日迎來閉幕式，自8月19日開幕以來，每日選手比賽及練習場次平均達145場以上，選手村位於新北市林口區，且比賽、練習場館多達50餘處，分布在台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等5個縣市，但直至現在，大家都未曾聽聞負責載運選手的專車，因交通狀況無法準時抵達場館，而讓選手專車不遲到的關鍵，就是台北市警局交通大隊細心挑選的5名女性警官，與1名男警官擔任調度交通工作，才能使賽事如期進行，

台北市警局交通大隊表示，台北市境內各場館均位於重要交通幹道，平日車流量就相當多，為了讓選手準時趕赴各場館比賽，避免因交通壅塞、事故而延誤，全都需要仰仗前導車調度辦公室輪值聯絡官的運籌帷幄，故亟需借重女性幹部細心與耐心的特質，交通警察大隊特遴選、訓練大隊部內勤女警官5名、男警官1名擔任聯絡官，24小時輪值前導車調度辦公室，負責隨時掌握「專車」及「巡迴車」位置、行駛路線、即時交通狀況，遇壅塞時，引導車輛行駛高速公路路肩、調整交通號誌秒數、迅速排除交通事故等應變處置作為，營運至今，均能使選手準時抵達比賽場館，經統計2017年8月13日至8月28日，計疏運專車1921輛次、動用警力7684人次，工作量十分龐大。

賽事期間常有突發狀況發生，往往考驗著輪值聯絡官的隨機應變能力，例如，8月28日瑞士男子排球隊從林口選手村出發，欲前往新竹市國立清華大學體育館參加20時的比賽，惟於18時許於國道南下53公里處恰遇尖峰時間下班車潮，考量選手如未能準時抵達，除賽事無法如期舉行外，更恐貽笑國際，因此北市交大聯絡官於接獲前導車勤務同仁通報交通壅塞後，當機立斷指揮其行駛路肩，並向國道公路警察回報車號及路線，以利其監控沿線車流。在暮色漸濃的國道上，由前導車勤務同仁開啟警示燈引導選手團賽專車，沿途鳴警笛從路肩呼嘯而過，不僅使選手感佩臺灣警察的專業與盡責，更能將心思專注於即將到來的賽事。

經台北市警局交通大隊統計，2017年8月13日至8月28日，警方疏運專車計1921輛次、動用警力7684人次，工作量十分龐大。（圖／台北市警察局交通警察大隊）

每晚當最後1班選手專車在凌晨順利安全返抵選手村時，聯絡官仍需持續挑燈夜戰，彙整翌日「專車」及「巡迴車」行駛時間、路線等最新資料，提供給5縣市警察局派遣前導車輛，此時，就要借重女性幹部細心與耐心的特質，重複核對、確認資料的正確性，確保每一輛團賽專車均有前導警車執行安全維護任務，縱使她們臉上已有倦容，仍持續堅守崗位、毫不馬虎，每每忙碌到凌晨四點過後才得以小憩片刻。

2017台北世大運各項賽事已逐漸邁入尾聲，輪值前導車調度辦公室「五大金釵」表示，雖然這份工作同時考驗著體力與耐力，但看到各國選手每日均能順利往返於選手村及比賽場館間，她們也從中獲得莫大的成就感，並同時因能為世大運盡一份心力而感到與有榮焉，希望各國選手在感受到台灣人的熱情外，更能感受到台灣警察的專業與盡責。