國際地科奧賽 台奪2金2銀與日並列第2中央社 (2017-08-29 21:50)
國際地科奧林匹亞競賽成績29日揭曉，台灣代表隊共獲得2金2銀，國際排名則與日本並列第2名，也是台灣自2007年參賽以來，排名首次未能名列第一。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 106年8月29日
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