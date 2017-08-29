isCar! 為了追趕環保潮流以及符合日益嚴苛的環保法規，VW 集團近幾年確立了棄柴油、擁抱純電的發展策略，像 VW 就有 I.D.、I.D. Buzz ，集團內還有 Audi EV、Skoda Vision E 等數款電動車蓄勢待發。不過上述車款皆為實用取向的掀背、SUV 或是 Corssover，似乎缺少了純樂趣導向的產品，不過有望以純電動力現身的新一代 Scirocco，將會帶給 VW 純電產品線較缺乏的激情元素！

從 Golf 車系衍生而來的 Scirocco，動感十足 Coupe 身形以及緊湊的三門設定，加上講究駕馭樂趣的底盤配置更吸引不少熱血車迷青睞！不過可惜偏高的定價讓其銷量受到影響，現行三代車型自 2008 年登場以來，在近 10 年的銷售週期中僅在 2014 年經歷過小改款工程，遲遲不見新世代車型現身，甚至有著會默默走入歷史的傳言出現。

不過根據 VW 研發主管 Frank Welsch 的受訪內容，新一代車型將會以純電動力的姿態重新現身，且會繼續維持 Scirocco 標誌性的極短前後懸、三門的緊湊跑格化車身，當然車名還會繼續沿用 Scirocco，以富含操駕樂趣的特性以及歷史來打動電動車消費者，為 VW 的電動車產品線注入個性以及熱情。

底盤方面將會用有 VW 集團專為電動車研發的 MEB 模組化平台，依照車型不同而配置不同容量的電池，續航力落在 300km~600km 之間，且拜模組化平台車體部件配置靈活的特性所賜，入門款預計會由電動馬達配置在前軸、170hp 的前驅車型擔綱，頂規性能旗艦預計會由最大馬力 300hp、前後軸各有一具電動馬達的四驅車型擔任，樂趣十足的操駕特性也不會因純電動力而打折扣。