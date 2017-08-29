好醫師新聞網記者吳建良／台南報導

上圖：傳統骨訂(細虛線)與新式骨釘(粗虛線)之植入差異

骨質疏鬆的病人因為條件限制，一旦又發生退化或闗節滑脫甚至是骨刺等症狀，想要完整治療且得到令人滿意的癒後結果，實在是非常困難。但是一個小小的觀念改變，卻扭轉外科手術上的進展。以往脊椎手術除了傳統大傷口之外，也有從脊椎兩側開入的微創方式，但是近來已經有醫院引進最新的，從脊椎中線開入的微創手術，以更小的傷口和更大的固定力，讓患者能獲得更好的癒後。台南市立安南醫院已完成7、80例成功案例，造福雲嘉南地區的脊椎病患。安南醫院神經外科主任莊皓宇醫師表示，最新的「胸腰椎後位經骨皮質微創內固定減壓融合手術」, 是以中線微創脊椎後位固定減壓及融合手術方式進行。相較以往傳統手術非但能縮小傷口,還可降低失血感染率、縮短術後住院天數,更可避免傳統手術因骨骼肌肉大面積創傷而引起的長期背部僵硬痠痛。

上圖：植入骨釘後之影像檢查

莊皓宇主任指出,最新之胸腰椎後位經骨皮質微創內固定減壓融合手術(CBT)與後側位微創經皮腰椎減壓及固定融合手術(TLIF),兩者之間的最大差別點在於手術傷口更小但一樣能獲得良好神經減壓及融合重建效果,腰椎若2節斷手術傷口約3.0~3.4公分、腰椎若3節斷手術傷口約3.5~4.2公分；得以解決病人坐骨神經痛及脊椎不穩定疼痛無力現象。

這項手術是以X光定位方式進行，由於從中線開口，進入後將骨釘往上斜插，以取得最佳固定角度與四個脊椎固定點，讓患者能夠更大的支撐力度。而由於從中線開口後直接進行手術施作，麻醉時間也可以縮短，術後恢復時間自然更快。最值得一提的是根據國外與台灣臨床經驗得知，胸腰椎後位經骨皮質微創內固定減壓融合手術(CBT)對於脊椎退化疾患合併骨質疏鬆症的病人，更可提供較過往傳統手術更穩定固定力量，因為骨釘固定在脊椎骨皮質，較不會發生傳統手術因骨釘旋入疏鬆骨質，就猶如在沙灘上設立電線桿,常容易產生術後立即或長期發生骨釘鬆脫位狀況，也較不容易造成術後骨釘摩擦骨質造成之長期背痛。

莊皓宇主任強調,臨床統計結果發現，最新技術的胸腰椎後位經骨皮質微創內固定減壓融合手術(CBT)也較不易產生鄰近節段退化的現象。這項手術還有一項好處就是，它也能應用在過去曾接受過脊椎固定融合手術但一段時間後，又發生鄰近節段退化滑脫狹窄的病人身上。傳統上此類病人接受手術，需再次將上次開刀的傷口完全打開，而後重新架上新一節的骨釘及支架，所以傷口往往會比前次手術更大，術後合併症更多。但如採用最新的CBT手術則不須打開全部傷口，只需將新發生的節段打開即可，就能提供微創且完整減壓及固定融合的效果，可說是更適當而最有效的臨床治療方式。



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